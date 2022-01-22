Власти США рассматривают вариант применения военных мер против России в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Во время интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV Томас-Гринфилд спросили, принимают ли власти США во внимание военные контрмеры против России.

«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — ответила постпред США при ООН.

Она напомнила, что США работают с Украиной с 2014 года. Американская сторона предоставила стране почти 2,7 миллиарда долларов в качестве поддержки военных. Также США оказывают Украине и консультативную помощь.

«Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам», — отметила Томас-Гринфилд.

Западные страны в последнее время стали все чаще говорить о «российской угрозе». Они считают, что Россия готовит военное вторжение на Украину. При этом российские власти неоднократно отвергали все обвинения.