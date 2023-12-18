Мир 18 декабря 2023, 07:57 США рассказали об устрашающем российском оружии NI: российские истребители МиГ-31 вызывают беспокойство на Украине РИА «Новости»

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Российские истребители МиГ-31 устрашают ВСУ. Каждый их вылет вызывает беспокойство на Украине, из-за чего там объявляют воздушную тревогу. Об этом сообщил американский журнал National Interest.

Миг-31 показали себя хорошим ударным самолетом. К этим истребителям Украина относится крайне серьезно, уточнили в журнале.

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«Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — подчеркнули авторы материала.

Беспокойство Украины связали с тем, что МиГ-31 является носителем российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Из-за ее высокой скорости и дальности полета властям республики и приходится включать воздушную тревогу и готовиться к удару.

До сих пор МиГ-31 считают «мистическим» на Западе. Как уточнили авторы статьи, российские истребители являются одними из самых быстрых самолетов подобного типа в мире.

Недавно аэродром в Староконстантиновке Хмельницкой области Украины попал под удар «Кинжалов». Российские войска ликвидировали 28 украинских и 12 офицеров Североатлантического альянса.