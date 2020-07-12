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    12 июля 2020, 16:00

    США рассказали о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя

    Алена Макаренко

    Ученые из лаборатории Уханя поделились информацией о происхождении коронавируса. Благодаря этому спецслужбам удалось выстроить обвинение против Китая. Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, сообщило The Daily Mirror.

    «Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы», — заявил Бэннон.

    По его мнению, западные спецслужбы собрали убедительные доказательства виновности Пекина. Их, в частности, предоставили китайские ученые, «которые дезертируют из страны с середины февраля».

    Ранее вирусолог Ли Мэн Янь, сбежавшая из Гонконга и скрывающаяся от властей, заявила, что Пекин долгое время намеренно скрывал данные о коронавирусе. Все ученые и врачи в Китае якобы получили приказ молчать и перестали обсуждать инфекцию. А это говорит о сокрытии информации.

    В то же время британские исследователи считают, что коронавирус существовал задолго до вспышки инфекции в декабре 2019 года в Китае. Инфекция находилась в спящем состоянии, на ее пробуждение повлияло стечение природных факторов. Похожего мнения придерживаются специалисты из Университета Барселоны. Они проанализировали замороженные образцы сточных городских вод и выяснили, что коронавирус появился в городе еще в марте 2019 года.