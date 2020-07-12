США рассказали о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя

«Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы», — заявил Бэннон.

По его мнению, западные спецслужбы собрали убедительные доказательства виновности Пекина. Их, в частности, предоставили китайские ученые, «которые дезертируют из страны с середины февраля».

Ранее вирусолог Ли Мэн Янь, сбежавшая из Гонконга и скрывающаяся от властей, заявила, что Пекин долгое время намеренно скрывал данные о коронавирусе. Все ученые и врачи в Китае якобы получили приказ молчать и перестали обсуждать инфекцию. А это говорит о сокрытии информации.

В то же время британские исследователи считают, что коронавирус существовал задолго до вспышки инфекции в декабре 2019 года в Китае. Инфекция находилась в спящем состоянии, на ее пробуждение повлияло стечение природных факторов. Похожего мнения придерживаются специалисты из Университета Барселоны. Они проанализировали замороженные образцы сточных городских вод и выяснили, что коронавирус появился в городе еще в марте 2019 года.