США рассказали, кому идет прибыль от сирийской нефти
«Прибыль идет не США, она достается „Сирийским демократическим силам“», — сказал он.
Накануне в Госдепартаменте заявили, что нефть используется «на благо местных общин».
Госдеп рассказал, кто добывает нефть в СирииПодробнее
Примерно 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, ранее их контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)*, а сейчас — курдские отряды.
27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, он также заявил о том, что американские военные будут помогать курдам «охранять нефть» от джихадистов. Он добавил, что на северо-восток Сирии может прийти крупная американская нефтяная компания.
*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая группировка.