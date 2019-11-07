  • США рассказали, кому идет прибыль от сирийской нефти

    07 ноября 2019, 21:49

    Кирилл Фролов

    Прибыль от продажи сирийской нефти на подконтрольных США месторождениях идет «Сирийским демократическим силам» — курдским отрядам, противостоящим правительству страны. Об этом заявил представитель Пентагона Рэт Хоффман, сообщил Reuters.
    США рассказали, кому идет прибыль от сирийской нефти

    «Прибыль идет не США, она достается „Сирийским демократическим силам“», — сказал он.

    Накануне в Госдепартаменте заявили, что нефть используется «на благо местных общин».

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    Примерно 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, ранее их контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)*, а сейчас — курдские отряды.

    27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, он также заявил о том, что американские военные будут помогать курдам «охранять нефть» от джихадистов. Он добавил, что на северо-восток Сирии может прийти крупная американская нефтяная компания.

    *«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая группировка.