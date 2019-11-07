США рассказали, кому идет прибыль от сирийской нефти

«Прибыль идет не США, она достается „Сирийским демократическим силам“», — сказал он.

Накануне в Госдепартаменте заявили, что нефть используется «на благо местных общин».

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Примерно 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, ранее их контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)*, а сейчас — курдские отряды.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, он также заявил о том, что американские военные будут помогать курдам «охранять нефть» от джихадистов. Он добавил, что на северо-восток Сирии может прийти крупная американская нефтяная компания.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая группировка.