США рассказали, какие банки не отключат от SWIFT

Запад старается сохранить в системе SWIFT те российские банки, через которые осуществляется основной объем операций, связанных с поставками из РФ на мировые рынки энергетических ресурсов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американского Белого дома в ходе телефонного брифинга. Его слова привел ТАСС.

По словам чиновника, Запад исходит из факта, что существует два пути решения проблемы: выяснить, позволяет ли межбанковская система SWIFT определять «тип продукта», по которому происходит трансакция.

«И мы пытаемся понять, есть ли в пересылаемых от одного банка другому сообщениях, чтобы производить выплаты или получить их, отметка, указывающая на то, что совершается платеж, относящийся к энергетике. Если это так, то мы можем вывести эти платежи из-под действия санкций. Это один путь», — отметил американский чиновник.

Вторым путем он назал «мудрый выбор институтов», отключаемых от системы. В перспективе это позволит определять, институты, через которые не проходит основной поток энергии.

Ранее стало известно, что США, Великобритания, Канада и страны Евросоюза заморозят активы Центробанка РФ. Кроме того, из системы SWIFТ будут исключены все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества. Также не исключается отключение других банков. Это будет делаться по необходимости.

Это происходит в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации Украины, в ходе которой силы росийской армии проводят высокоточные удары по территории соседней страны, направленные на ликвидацию военной инфраструктуры ВСУ. По словам Минобороны РФ, мирным жителям эта операция ничем не угрожает.