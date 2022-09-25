США пригрозили России «ответными мерами» в случае «ядерной атаки по Украине» | 360°

Мир 25 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber США пригрозили России «ответными мерами» в случае «ядерной атаки по Украине» РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки пригрозили России ответной реакцией «в случае применения ядерного оружия на Украине». Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передал телеканал NBC.

«Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами», — сказал он.

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По его словам, представители американским властей говорят об этом «очень осторожно».

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Салливан заявил, будто имеет место «риторика российского руководства» по поводу вероятного использования ядерного оружия на территории Украины.

Ранее хорватский журналист Зоран Метер сказал, что события последней недели в России застали врасплох президента США Джо Байдена. Речь идет о решении президента Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию, а также поддержать проведение референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области. По мнению журналиста, напряжение между Штатами и Россией дальше будет только расти. Спасти их смогут «прямые и результативные переговоры».

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