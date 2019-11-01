США расширят присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

США планируют перебросить дополнительные военные силы в Индо-Тихоокеанский регион. Это направление является приоритетным для американского Минобороны.

О расширении военного присутствия Соединенных Штатов на этой территории рассказал министр обороны США Марк Эспер, слова которого привела пресс-служба Пентагона.

«Наша Национальная оборонная стратегия предписывает, что основной заботой США должен являться Индо-Тихоокеанский регион. Для ее реализации мне необходимо <…> увеличить присутствие на этой территории», — сказал Эспер.

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При этом США, по словам главы Пентагона, должны озаботиться «увеличением числа партнеров и укреплением союзов» на этой территории.

Марк Эспер обозначил позицию Вашингтона в связи с активизацией действий Китая в регионе. Планы Минобороны США связаны и с дальнейшим усилением сотрудничества с Австралией. В стране Эспер побывал в свою первую поездку в регион в качестве руководителя оборонного ведомства.