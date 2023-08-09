Мир 09 августа 2023, 18:52 США расширили визовые санкции против Белоруссии Госсекретарь Блинкен: США внесли в стоп-лист 101 должностное лицо из Белоруссии ConvertKit / Unsplash

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Власти США ввели визовые ограничения в отношении 101 чиновника из Белоруссии и связанных с ними лиц, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, все они якобы подрывали демократические институты республики. Заявление опубликовали на сайте Госдепа.

Блинкен обвинил администрацию президента Александра Лукашенко в «фальсификации» результатов выборов главы государства, а также в якобы подавлении «требований белорусского народа о свободе» во время протестов 2020 года.

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«Кроме того, мы вводим визовые ограничения в отношении 101 должностного лица режима и тех, кто связан с ними», — заявил госсекретарь США и добавил, что санкции коснутся и «нескольких судей».

Блинкен призвал власти Белоруссии освободить задержанных за совершение преступлений, назвав этих людей «мирными демонстрантами» и «общественными деятелями». Госсекретарь пообещал, что Штаты продолжат поддержку белорусского народа в его стремлении «к демократическому будущему».

После событий трехлетней давности некоторые белорусы покинули страну. Для их возвращения создали специальные комиссии. Генпрокуратура республики отказалась называть число заявлений, поступивших от желающих приехать на родину.