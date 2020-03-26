США расширили список санкций против Ирана

По данным сайта «Аргументы и факты», министр финансов Стивен Мнучин рассказал, что попавшие в санкционный список «оказывают поддержку от лица КСИР», в том числе предоставляя вооружения группировке «Катаиб Хезболлах».

Попадание под санкции подразумевает заморозку активов в Америке и запрет гражданам или компаниям вести бизнес с этим физ- и юрлицами.