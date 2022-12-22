Мир 22 декабря 2022, 20:39 США расширили санкционный список российских организаций Минфин США внес в санкционный список 10 связанных с судоходством российских компаний РИА «Новости»

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Участниками нового санкционного списка США стали 10 российских компаний, связанных с судоходством. Согласно опубликованному документу на сайте американского Минфина, ограничения предусматривают заморозку всех активов и запрет для американских фирм и частных лиц на любое сотрудничество.

В список вошли акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат», Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», АО «Аккумуляторная компания «Ригель»», ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», АО «Морские навигационные системы», Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук.

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Новые санкции ввели после сообщений о создании Россией и Ираном нового трансконтинентального торгового коридора общей протяженностью 3000 километров. В них задействованы судоходные реки, связанные с Каспийским морем и железные дороги.

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После окончательного запуска нового маршрута расстояние между торговыми портами России Индии и Китая сократится в четыре раза.