22 декабря 2022, 20:39
США расширили санкционный список российских организаций
Минфин США внес в санкционный список 10 связанных с судоходством российских компаний
Участниками нового санкционного списка США стали 10 российских компаний, связанных с судоходством. Согласно опубликованному документу на сайте американского Минфина, ограничения предусматривают заморозку всех активов и запрет для американских фирм и частных лиц на любое сотрудничество.
В список вошли акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат», Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», АО «Аккумуляторная компания «Ригель»», ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», АО «Морские навигационные системы», Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук.
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Новые санкции ввели после сообщений о создании Россией и Ираном нового трансконтинентального торгового коридора общей протяженностью 3000 километров. В них задействованы судоходные реки, связанные с Каспийским морем и железные дороги.
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После окончательного запуска нового маршрута расстояние между торговыми портами России Индии и Китая сократится в четыре раза.
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