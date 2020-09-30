США расширили санкции против Сирии

По данным «Парламентской газеты», в черный список попали шестеро граждан республики, среди них командующий пятым корпусом сирийской армии Милад Джадид, глава Центробанка Сирии Хазем Карфул, две сестры советника сирийского президента Башара Асада Ясира Хусейна Ибрагима.

Также под санкции попали 13 сирийских организаций, в том числе и местное министерство туризма.