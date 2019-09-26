США расширили санкции против России

Соединенные Штаты ввели санкции против троих россиян, которые работают на компанию Совфрах. Кроме того, под действие ограничений попала компания Maritime Assistance LLC, которая базируется в Москве, а также пять российских судов. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В ведомстве пояснили, что санкции против менеджеров компании ввели за то, что они принимали участие в поставках топлива вооруженным силам России, которые находятся в Сирии.

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«Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против одной организации, трех человек и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, направленной на облегчение доставки авиатоплива российским вооруженным силам, действующим в Сирии», — привело РИА «Новости» сообщение Минфина США.

В американском ведомстве сообщили, что санкции ввели против Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна. Они принимали участие в «схеме организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии», таким образом поддерживая режим Асада. Помимо них, санкции коснулись компании Maritime Assistance LLC и пяти судов компании «Транспетрочарт» — OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат».

Министерство финансов США подчеркнуло, что в раскрытии схемы поставок топлива российским военным в Сирии участвовало Федеральное бюро расследований.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что подобные санкции — абсолютно неприемлемы.

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.