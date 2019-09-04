США расширили санкции против Ирана

США в очередной раз ввели санкции в отношении Ирана. В список ограничительных мер включили ряд физических лиц, компаний и судов. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

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Как пишет РИА «Новости», санкции затронули 16 человек, которые связаны с транспортной и энергетической сферой компаний. Все они являются гражданами Ирана, Ливана, Индии и ОАЭ. В частности, в перечень попали индийские Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, а также арабская Fourteen star Ship Management LLC.

Кроме того, ограничения Вашингтон наложил и на шесть нефтяных танкеров.

Отношения между Ираном и США обострились после того, как в Ормузском проливе прогремели взрывы на танкерах Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент произошел в июне 2019 года. Предположительно, детонация произошла из-за атаки торпедами. В инциденте обвинили Иран.

После этого военные Ирана сообщили об американском беспилотнике, который был сбит из-за нарушения границы страны. В свою очередь, Штаты заявили, что воздушное судно потерпело крушение в международном воздушном пространстве.