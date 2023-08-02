Мир 02 августа 2023, 17:56 США рассердились на Украину из-за ее упрямства CNBC: Украина рассердила США нежеланием прислушаться к советам РИА «Новости»

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Власти Украины проигнорировали советы США о правильном поведении, продолжив гнуть свою линию в попытках стать частью переговоров по линии НАТО. Такая позиция серьезно раздражает руководство Белого дома, сообщил телеканал CNBC.

«Американские власти настоятельно советовали Украине не совершать определенных вещей, но киевский режим все равно делал их, отвергая или отмахиваясь от любых предостережений», — указали в материале.

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Авторы статьи отметили, что, несмотря на согласие членов НАТО на поддержку Украины, они продемонстрировали президенту страны Владимиру Зеленскому необходимость уметь различать и чувствовать грань между давлением и требованиями.

«США оказались серьезно рассержены открытой критикой Зеленского в адрес альянса за отсутствие конкретных временных рамок на вступление страны в НАТО», — заключили журналисты.

Ранее колумнист Александер Марковски заявил, что президент США Джо Байден унизил Украину очередным публичным заявлением.