США раскрыли возможности стелс-подлодки «Колумбия»

Американские субмарины получат силовую установку с электроприводом вместо механического, который используется на большинстве подлодок ВМС США. Это позволит увеличить мощность подлодки. СМИ сообщили, что «Колумбия» будет максимально тихой, поэтому ее будет практически невозможно обнаружить гидролокатором.

Длина будущей субмарины составит 170 метров. Ее оснастят 16 высокоточными баллистическими ракетами Trident II D5. По данным СМИ, производить подлодку начнут в 2021 году, на вооружение же она поступит в 2028.