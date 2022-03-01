США раскрыли условие для смягчения санкций против России

Американские власти могут смягчить введение против России санкции в случае деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно — завершила этот конфликт. Если это произойдет, меры будут соответствующим образом откалиброваны», — процитировало Прайса РИА «Новости».

Представитель Госдепа добавил, что санкции могут и ужесточить, если ситуация на Украине ухудшится. При этом он подчеркнул, что ограничительные меры не являются самоцелью, а направлены на достижение поставленной задачи.

«А цель, которую мы стремимся достичь, заключается в окончании этого конфликта. Мы хотим видеть деэскалацию», — подчеркнул Прайс.

По его словам, американская сторона пока не видит, что Россия готова двигаться в этом направлении.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе 24 февраля. Он заявил, что решение направлено на защиту людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.