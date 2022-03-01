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    01 марта 2022, 00:23

    США раскрыли условие для смягчения санкций против России

    Представитель Госдепа Прайс: деэскалация на Украине — условие смягчения санкций против РФ

    Дарья Бунякова

    Американские власти могут смягчить введение против России санкции в случае деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

    США раскрыли условие для смягчения санкций против России

    «Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно — завершила этот конфликт. Если это произойдет, меры будут соответствующим образом откалиброваны», — процитировало Прайса РИА «Новости».

    Представитель Госдепа добавил, что санкции могут и ужесточить, если ситуация на Украине ухудшится. При этом он подчеркнул, что ограничительные меры не являются самоцелью, а направлены на достижение поставленной задачи.

    «А цель, которую мы стремимся достичь, заключается в окончании этого конфликта. Мы хотим видеть деэскалацию», — подчеркнул Прайс.

    По его словам, американская сторона пока не видит, что Россия готова двигаться в этом направлении.

    Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе 24 февраля. Он заявил, что решение направлено на защиту людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.