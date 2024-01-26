Мир 26 января 2024, 15:59 США раскрыли стратегию ВСУ на 2024 год Госдеп США: стратегия ВСУ в 2024 году нацелена на успех в Черном море Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Военная стратегия Вооруженных сил Украины в 2024 году нацелена на «успех в Черном море». Об этом заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Его процитировал RT.

Он назвал украинскую военную стратегию реалистичной. Она основана на том, чего ВСУ «добились» в 2023 году. О чем именно идет речь, О’Брайен не уточнил. Однако, по его словам, украинская армия сделает упор на обеспечение доступа к Черному морю и «дестабилизацию возможностей России» в Крыму.

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Помощник американского госсекретаря уточнил, что Россия может использовать полуостров в качестве «копья, направленного против Украины».

«Больше о военной стратегии я ничего не скажу», — резюмировал О’Брайен.

Также он высказался о других проблемах Украины. По его словам, власти республики продолжат перестраивать экономику. Причем Белый дом уже видит некий прогресс, заверил О’Брайен. Он также добавил, что политические реформы помогут Украине «вступить в Европу».