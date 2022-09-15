Негласную договоренность Запада насчет поставок оружия Украине раскрыли в США | 360°

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Негласную договоренность Запада насчет поставок оружия Украине раскрыли в США

Bloomberg: Евросоюз намеренно отказался от поставок Киеву танков западного производства

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Германия имеет необходимые Украине бронированные боевые машины. Однако она не спешит поставлять Киеву танки из-за негласной договоренности между странами Запада, написал в статье для агентства Bloomberg публицист Андреас Клут.

«Ни одна из стран — партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства», — сказано в публикации.

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Германия, отметил Клут, не решится пойти на такой шаг без согласования с союзниками. Во-первых, немецкие власти не хотят обвинений в эскалации. Во-вторых, такой шаг может отрицательно сказаться на обороноспособности страны.

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«Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность», — заметил автор статьи.

Россия предупредила США о последствиях поставок Украине ракет большой дальности. В этом случае Вашингтон станет непосредственным участником конфликта на востоке Украины.

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