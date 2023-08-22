Мир 22 августа 2023, 09:19 США раскрыли главный секрет Байдена Federalist: президент США Байден пользовался псевдонимами для сокрытия коррупции Правительство США

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Американский президент Джо Байден пользовался псевдонимами, когда был вице-президентом, чтобы скрывать коррупционные схемы своей семьи. Об этом написало издание Federalist.

«Есть электронное письмо, отправленное „Роберту Питерсу“ — то есть Байдену — с темой „Карточка с расписанием на пятницу“, которое включало вложение с подробной информацией о запланированном телефонном разговоре», — написало издание.

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Разговор был между вице-президентом Байденом и президентом Украины Петром Порошенко в мае 2016 года. Как написало издание, Байден был влиятельным человеком, поэтому делал все возможное для богатых олигархов.

Возможно, отметили журналисты, Байден даже не старался ничего срывать, он просто не думал, что его поймают.

Байден также часто оказывается в неловких ситуациях. Ранее президент США забыл имя своего собеседника во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем.