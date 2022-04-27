США раскритиковали за задержки в поставках гуманитарной помощи в Сирию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит аргументов в пользу продления механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Его действие истекает в июле — тогда должен закрыться единственный остававшийся на сирийской границе пограничный переход «Баб-эль-Хава».

На заседании СБ ООН Небензя отметил, что гуманитарный плана ООН по Сирии на 2022 год существенно недофинансирован. Он предполагает раннее восстановление медицинских и образовательных объектов, а также систем водоснабжения.

«Во многом по этим причинам более половины сирийцев до сих пор живут в районах, которые нуждаются в разминировании, а снабжение электричеством для трети хозяйств не превышает двух часов в день», — отметил постпред РФ при ООН. Его процитировало РИА «Новости».

Подобная ситуация, как указал Небензя, наблюдается спустя девять месяцев после принятия резолюции СБ о продлении работы этого КПП. За это время в Идлиб смогли пройти только три кросслайн-конвоя, а снабжение севера страны из Дамаска вовсе отсутствует.

«Воспринимаем все это как элементарное нежелание решить проблему гуманитарных поставок из Дамаска в том числе в Идлиб», — отметил российский постпред при ООН.

Небензя также добавил, что в таких условиях «аргументов за дальнейшее продление трансграничной резолюции практически не остается».