Мир 03 апреля 2024, 04:54 США ради согласования помощи Украине захотели снять запрет на экспорт СПГ Reuters: США могут снять запрет на экспорт СПГ ради согласования помощи Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американское правительство может снять наложенный президентом США Джо Байденом запрет на экспорт СПГ ради согласования в конгрессе пакета помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

«Американские чиновники открыты к прекращению объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений об экспорте СПГ, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине в конгрессе», — написало агентство.

Реклама

Белый дом может пойти на снятие запрета, потому что он не нес каких-то ограничений на экспорт в ближайшем будущем. Власти ожидают окончательного предложения конгресса по помощи Украине, чтобы вынести решение по сжиженному природному газу.

Из-за пробуксовки в конгрессе закона о выделении финансирования Украине придется отступать, заявили ранее в Пентагоне.