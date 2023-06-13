Мир 13 июня 2023, 21:34 США пытались уговорить Украину не взрывать «Северные потоки» — СМИ WSJ: ЦРУ предупреждало Украину, что не стоит взрывать «Северные потоки»

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Разведка США предупреждала Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток», так как будут неприятные последствия. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Источники газеты рассказали, что это событие произошло прошлым летом, когда ЦРУ получили информацию о планировании Украиной диверсии.

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«Центральное разведывательное управление США предупредило украинское правительство не атаковать газопроводы после того, как оно получило подробную информацию об украинском заговоре с целью разрушить основную энергетическую связь между Россией и Европой», — сказано в статье.

Ранее издание выпустило другой материал, заявив, что расследование диверсий на «Северных потоках» может привести к усилению напряженности в НАТО и больше осложнить отношения между Германией и Польшей, так как польские власти не докладывали ФРГ о ходе расследования в отношении яхты «Андромеда». Это судно, зарегистрированное в Польше, якобы использовали для доставки бомбы к «Северным потокам».