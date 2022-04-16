США пытаются заставить Латинскую Америку примкнуть к антироссийским санкциям

Американское правительство путем шантажа и угроз пытается настроить страны Латинской Америки ввести против России санкции. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба российской дипмиссии.

«США раздражаются отказом государств в Латинской Америке присоединятся к санкциям и запугивают их рестрикциями за неприсоединение к ограничениям против России», — сказал он.

Антонов подчеркнул, что США не считаются с экономическим ущербом, который понесут страны этого региона.

«Вашингтон не беспокоит очевидный вред для продовольственной безопасности, экономического развития стран региона, их социальной стабильности», — заявил дипломат.

Ранее американское издание Business Insider признало неспособность Запада организовать энергетическое эмбарго российских ресурсов, потому что после введенных ограничений общее количество поставок только выросло.