Мир 11 декабря 2023, 17:30 США проводили опасные эксперименты на украинцах во время СВО Минобороны сообщило об опасных экспериментах США над украинцами во время СВО Freepik

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Сотрудники Минобороны Соединенных Штатов проводили опасные эксперименты над украинцами с использованием различных препаратов. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге МО.

Специалистам российского ведомства удалось получить доступ к служебной документации и нескольким биологическим объектам, включая лаборатории в Херсоне, Северодонецке и Рубежном.

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«Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям», — рассказал Кириллов.

Также удалось доказать факты испытаний на местном населении фармпрепаратов во время СВО и вывоз в США биологических образцов для их вероятного использования в наступательных биопрограммах.

Кириллов сообщил, что спецслужбы Украины начали готовить антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ. Действия СБУ координирует офис президента Украины, заявил генерал-лейтенант.