Мир 26 января 2024, 02:09 США проверят данные об использовании американского оружия для удара по Ил-76 Госдеп: США проверят данные о применении американского оружия для удара по Ил-76 Unsplash

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Соединенные Штаты проверят информацию о применении американского оружия при ударе по российскому транспортнику Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы изучаем данный вопрос», — прокомментировала Сингх утверждение, что по российскому самолету стреляли из американского оружия.

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Представитель госдепа США Ведант Патель ранее заявил, что США «никоим образом» не причастны к происшествию.

Российский лайнер под Белгородом сбили боевики ВСУ, они ударили по самолету из зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T, заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Летевший следом самолет с военнопленными развернули назад после катастрофы.