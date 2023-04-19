Мир 19 апреля 2023, 20:36 США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III Vandenberg: в Калифорнии произвели испытательный пуск МБР Minuteman III РИА «Новости»

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ВС США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, демонстрируя таким образом готовность ядерных сил. О пуске ракеты сообщила база космических сил Vandenberg.

«[Военные] 19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны», — говорится в пресс-релизе базы.

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Ракету выбрали случайным образом, ее транспортировали из арсенала в Монтане к месту пуска в Калифорнии. МБР пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над водами Тихого океана.

Американский производитель космической техники SpaceX отменил запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. Причиной стала проблема с одним из клапанов.