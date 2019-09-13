США провели испытание «убийцы» русских солдат

Армия США попросила продать ей макеты автомата Калашникова Подробнее

Издание указало, что защищенная радиосвязь позволяет отдавать приказ на запуск ракеты без присутствия оператора на месте, то есть дистанционно.

Этот этап испытания доказал: используемое в тесте оборудование совместимо. Основное назначение FGM-148 Javelin — сохранение жизней американских бойцов во время противостояния с врагом.

В источнике был описан гипотетический сценарий, где может быть применен FGM-148 Javelin. Например, если Россия начнет наступление на Прибалтику. Было допущено, что русские решат захватить Латвию при помощи танков Т-90. Тогда тандем FGM-148 Javelin и Titan позволит свести к минимуму человеческие жертвы.

«Открывающиеся тактические возможности должны дать армейским планировщикам достаточно пищи для размышлений — а русским, возможно, повод для осторожности», — пишет издание.

FGM-148 Javelin производят компании Lockheed Martin и Raytheon. В некоторых СМИ систему окрестили «убийцей» русских солдат.