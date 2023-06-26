Мир 26 июня 2023, 23:28 США провели хорошие и прямые контакты с Россией на выходных — Белый дом Белый дом: США провели хорошие и прямые контакты с Россией на выходных Freepik

Читать 360tv в

Американская сторона на прошедших выходных провела «хорошие прямые контакты» с Россией. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передало РИА «Новости».

«Мы провели хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных. Наши ожидания состоят в том, что мы сможем продолжать их», — сказал он во время брифинга.

Реклама

Так Кирби прокомментировал переговоры, которые состоялись с РФ на фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о проверке со стороны российских спецслужб факта участия западных разведывательных служб в ситуации с вооруженным мятежом. Дипломат отметил, что американский посол в Москве Линн Трейси передала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа в России. Несмотря на это, ряд западных лидеров увидели в происходящих 24 июня событиях вероятность стратегического поражения России.

Вечером 26 июня российский лидер Владимир Путин заявил в обращении, что вооруженный мятеж в любом случае подавили бы. Он отметил, что организаторы этой попытки предали народ России. Глава государства выразил благодарность россиянам за проявленные сплоченность, патриотизм и выдержку.