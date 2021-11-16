США проведут программы по защите прав человека в Китае

Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США ищет организации, заинтересованные в проведении программ по защите прав человека в Китае. Об этом сообщил RT.

Программы будут ориентированы на информирование жителей Китая об «усилиях Коммунистической партии страны по осуществлению цензуры», укрепление китайских независимых СМИ, обеспечение свободы информации и самовыражения, а также на поддержку гражданского общества и верховенства права.

«Для поддержки прямых и косвенных расходов, необходимых для реализации программ сроком от одного до трех лет, бюро планирует выделить гранты в размере от 750 тысяч до 1,5 миллиона долларов», — говорится в документе.