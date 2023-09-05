Мир 05 сентября 2023, 22:09 США проведут новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Пентагон анонсировал новые испытания баллистической ракеты Minuteman III wikipedia

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Соединенные Штаты проведут тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщил ТАСС.

Пуск ракеты осуществят с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Целью является демонстрация готовности ядерных сил США. Испытание носит штатный характер, его запланировали несколько лет назад, отметил Райдер.

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«Испытательный пуск запланирован 5 сентября с 23:47 (6 сентября 09:47 по московскому времени — прим. ред.) по 6 сентября 05:47 (15:17 по московскому времени — прим. ред.)», — сказал он.

По его словам, американская сторона в рамках двусторонних договоренностей РФ и США заранее уведомила Россию о планах провести пуск ракеты.

РФ стала лидером в сфере межконтинентальных ракет после выпуска «Сармата». Выведенный на боевое дежурство комплекс обладает возможностью опустошить территорию размером с американский штат Техас или Францию.