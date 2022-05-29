Военно-морские силы (ВМС) США проведут грядущим летом испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca. Об этом рассказал глава программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, сообщило издание Sea Power Magazine.

Orca имеет 34-футовый (около 10 метров) модуль полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов.

Компания Boeing строит пять таких аппаратов, следует со слов представителя американских ВМС. Первые испытания состоялись в апреле. Из-за больших размеров этих аппаратов транспортировать их будут с военно-морских баз, а не подводными лодками. Сирлз пообещал, что флот США получит их в течение пяти лет.

Дизель-электрическая подлодка может разгоняться до 15 километров в час на глубине 3,3 тысячи метров. Размещение мин станет главной задачей подлодки. Она, как предполагается, сможет запускать крылатые ракеты и беспилотники. Кроме того, Orca сможет использовать бортовое торпедное вооружение против подводных лодок противника.

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