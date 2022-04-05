США проведут голосование по приостановке работы России в СПЧ ООН

США рассчитывают, что голосование по приостановке работы РФ в Совете по правам человека (СПЧ) ООН пройдет уже в нынешний четверг, 7 апреля. Об этом в интервью NPR сообщила постоянный представитель страны при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее — на этой неделе и, возможно, уже в четверг», — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее американский постпред заявила, что США хотят обратиться в Генеральную ассамблею ООН, чтобы настаивать на исключении России из Совета по правам человека ООН. Это случилось после того, как украинские и мировые СМИ опубликовали фото- и видеоматериалы из украинского города Буча. На кадрах показано большое количество мертвых людей. Украина обвинила Россию в причастности к преступлению.

В Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвертый день после отхода военных РФ из города.

Также с доказательствами постановки видео из Бучи выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.