Мир 28 марта 2023, 19:07 США провалили испытания гиперзвукового оружия Министр ВВС США Кендалл признался в отсутствии успеха в испытаниях гиперзвукового оружия U.S. Department of Defense

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Последние испытания гиперзвукового оружия не принесли успеха. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе выступил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Он подчеркнул, что военным не удалось собрать необходимые данные в ходе запуска ракеты AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

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«Испытания, что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — привело слова Кендалла РИА «Новости».

Министр не стал раскрывать подробности, каких данных не хватило военным.

Издание Breaking Defense выяснило, что в ходе второго испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW она поразила не все поставленные перед собой цели. Гиперзвуковой снаряд запустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии 13 марта.

В официальном заявлении военных указывалось, что инженеры и тестировщики собрали данные для дальнейшего анализа. При этом об успешности теста они не говорили. Дать расширенный комментарий об испытаниях гиперзвуковой ракеты Военно-воздушные силы США отказались.