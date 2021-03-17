Депутат оценил новые санкции США против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал расширение американских санкций против России. Об этом сообщил RT.

По его словам, новая администрация Джо Байдена будет более агрессивно настроена по отношению к России, чем предыдущая. Новиков считает, что для Америки Россия «представляет стратегическую угрозу существованию США».

«Совокупность этих мер продолжает осуществляться и с приходом Байдена только усилится, ни о какой смене трендов в Вашингтоне по отношению к России в ближайшее время речи не будет», — уверен депутат.