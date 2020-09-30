США протестировали робота за штурвалом самолета

Испытания проводились на полигоне Дагвей в штате Юта и были признаны успешными. Робопилот управлял самолетом на протяжении чуть больше двух часов.

Отмечается, что робот может сканировать и анализировать информацию с помощью компьютера, а также самостоятельно управлять самолетом.

Робот позволяет временно и с минимальными модификациями переоборудовать легкий самолет в беспилотный летательный аппарат и наоборот.