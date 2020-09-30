США протестировали робота за штурвалом самолета
Исследовательская лаборатория ВВС США возобновила летные испытания робота-пилота ROBOpilot. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.
Испытания проводились на полигоне Дагвей в штате Юта и были признаны успешными. Робопилот управлял самолетом на протяжении чуть больше двух часов.
Отмечается, что робот может сканировать и анализировать информацию с помощью компьютера, а также самостоятельно управлять самолетом.
Робот позволяет временно и с минимальными модификациями переоборудовать легкий самолет в беспилотный летательный аппарат и наоборот.