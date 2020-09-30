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    30 сентября 2020, 12:31

    США протестировали робота за штурвалом самолета

    Анастасия Кременчугская

    Исследовательская лаборатория ВВС США возобновила летные испытания робота-пилота ROBOpilot. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.

    Испытания проводились на полигоне Дагвей в штате Юта и были признаны успешными. Робопилот управлял самолетом на протяжении чуть больше двух часов.

    Отмечается, что робот может сканировать и анализировать информацию с помощью компьютера, а также самостоятельно управлять самолетом.

    Робот позволяет временно и с минимальными модификациями переоборудовать легкий самолет в беспилотный летательный аппарат и наоборот.

    Новости SMI.FM