США проспонсирует проекты о «советской тирании» в Венгрии

«Предлагаемые проекты должны быть сосредоточены на признании и памяти о сложности всего массива событий национальной истории. В центре внимания должны оказаться личный опыт и устные свидетельства, в том числе о проявлениях человечности и неповиновения фашистам, а также об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза», — говорится в документе.

По словам представителей американского посольства, программы могут быть связаны с реальными историями об актах жестокости в Венгрии во времена войны и «при тирании СССР».

На каждую программу Вашингтон собирается выделить до 25 тысяч долларов.

Сообщается, что финансы можно тратить на создание и распространение короткометражных фильмов, проведение конференций и дискуссий по теме окончания Второй мировой войны и последующего «установления советского господства», а также на организацию виртуальных выставок и исследовательских мероприятий.