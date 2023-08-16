Мир 16 августа 2023, 08:11 США просили Иран перестать поставлять России беспилотники — СМИ Financial Times: США попросили Иран прекратить поставки беспилотников России Pxhere

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Соединенные Штаты заявили, что Иран должен прекратить якобы идущие поставки БПЛА российским военным. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По мнению Запада, иранская сторона снабжает Россию БПЛА. Однако Иран и РФ это опровергают. Министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиан уточнял, что поставки были, но за несколько месяцев до начал, а СВО.

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Также иранские власти сочли безосновательными обвинения в якобы применении их дронов в конфликте на Украине. По их словам, никаких доказательств этому киевский режим так и не предоставил.

«По словам иранского чиновника и другого человека, проинформированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов…, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов», — сказано в статье.

По данным газеты, обсуждение этой темы шло параллельно с переговорами по обмену заключенными между Ираном и Штатам. Источники издания утверждали, что иранская сторона не раз просила РФ прекратить использовать БПЛА на Украине, но США хотели бы «более конкретных шагов».