США прояснят требования о въезде для привитых «Спутником V»

В Соединенных Штатах решают вопрос о том, будут ли в стране принимать данные о вакцинации «Спутником V». Медицинский регулятор планирует к ноябрю прояснить вопрос о въезде в США для привитых российским препаратом туристов.

О планах по рассмотрению такой возможности рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую процитировало «РИА Новости».

«Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор», — сказала Псаки на брифинге.

Всемирная организация здравоохранения все еще рассматривает возможность признания российской вакцины. Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что у ВОЗ нет нареканий относительно самого препарата «Спутник V». Были только вопросы по официальным документам. Министр отметил, что все бумаги уже готовы и вносятся на рассмотрение экспертов.