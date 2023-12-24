Мир 24 декабря 2023, 20:12 США произвели ошибочный ракетный пуск в Красном море Корабль ВМС США обстрелял беспилотник хуситов в Красном море РИА «Новости»

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Хуситское движение «Ансар Алла» обвинило военный корабль США в ошибочном ракетном пуске в Красном море при попытке сбить их разведывательный беспилотник. Об этом официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям сообщил в социальной сети X.

По его словам, принадлежащий йеменским военно-морским силам беспилотный самолет-разведчик проводил разведку над Красным морем. В этот момент американский военный корабль открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя «состояние растерянности и тревоги».

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«Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта», — указал Абдессалам.

Представитель хуситов отметил, что международное морское судоходство находится под угрозой в результате милитаризации Красного моря США и ее партнерами.

Центральное командование ВМС США ранее сообщало об атаке хуситов на два нефтяных танкера под флагами Норвегии и Индии в Красном море.