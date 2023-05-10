Мир 10 мая 2023, 05:11 США проиграли схватку за Сирию на фоне возвращения страны в ЛАГ — Пушков Пушков: заявления США о невозможности возвращения Сирии в ЛАГ не изменят новой реальности РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление США о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государства (ЛАГ). Политик написал в своем Telegram-канале, что мнение Вашингтона по этому вопросу не способно изменить новую реальность.

Пушков опубликовал фото западных и арабских лидеров, поддержавших в 2021 году заявление экс-президента США Барака Обамы о том, что дни нынешнего сирийского лидера Башара Асада «сочтены».

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«Решение, принятое 7 мая Лигой арабских государств вернуть Сирию в состав ЛАГ, перечеркивает эти заявления и дезавуирует их авторов». — написал политик.

Лига, объединяющая более 20 арабских государств, практически в полном составе признала необратимость сдвигов в Сирии под руководством Асада и восстановление контроля Дамаска над основной территорией страны, констатировал сенатор. Между тем представитель Госдепа Ведант Патель раскритиковал это решение, заявив, что Сирия недостойна членства в ЛАГ.

«Заявление США, что Сирия „не заслуживает“ такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — подытожил Пушков.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала поведение президента США Джо Байдена и главу Госдепа Энтони Блинкена на фоне заявления о том, что Сирии пока что рано возвращаться в ЛАГ. Она посчитала, что политики ведут себя «не по-взрослому» и назвала американского лидера подростком с кучей морщин.