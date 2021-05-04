США профинансируют интеграцию внутренне перемещенных лиц на Украине
Америка планирует выделить около пяти миллионов рублей на программу по содействию интеграции внутренне перемещенных лиц на Украине. Об этом сообщил RT.
Программа касается жителей Донбасса и Крыма, которые решили переехать из-за «российской агрессии». Планируется, что она устранит разногласия между перемещенными лицами и стороной, которая их принимает.
«Цель этой программы — укрепление стабильности на Украине за счет поощрения интеграции внутренне перемещенных лиц внутри Украины», — говорится в документе.