Мир 15 сентября 2023, 15:14 США продвинулись в решении поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS WSJ: США начнут поставки ракет ATACMS на Украину осенью после одобрения Байдена U.S. Department of Defense

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Правительство США пересмотрело возможности поставок дальнобойных ракет украинским военным. Первые партии ВСУ могут получить уже этой осенью. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal.

Собеседники подчеркнули, что «новый взгляд» на происходящее контрнаступление украинских войск заставил их пересмотреть свое решение. Теперь для начала поставок дальнобойных ракет требуется только одобрение президента США Джо Байдена.

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Источники добавили, что дальнобойные ракеты ATACMS смогут значительно усилить атаки украинских сил.

В начале этой недели руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что позиция властей страны об отказе в передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не изменилась.

При этом он отметил, что это не окончательное решение вопроса и его продолжают изучать на самом верху.

В Белом доме заявили, что не исключают поставки ракет, но пока не готовы объявить о своем решении.

Источники агентства Reuters заявили, что Украина может получить ракеты ATACMS с дальностью полета более 300 километров вместе со снарядами GMLRS, оснащенными кассетными боеприпасами. По их словам, использование такого типа оружия показало свою эффективность.