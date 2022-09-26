США не стали раскрывать детали своего плана на случай применения Россией ядерного оружия | 360°

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США не стали раскрывать детали своего плана на случай применения Россией ядерного оружия

Госсекретарь США Блинкен не раскрыл деталей плана на случай применения РФ ядерного оружия

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Власти США разработали план действий в случае гипотетического применения Россией ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CBS, что такая программа есть, однако не стал раскрывать ее содержания.

Госсекретарь в течение часа рассказывал Скотту Пелли о проблемах, с которыми США сталкиваются во всем мире. Журналист спросил его, есть ли у США план на случай ядерного удара.

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«Он у нас есть», — ответил Энтони Блинкен.

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Однако не стал уточнять, в чем именно он заключается. По словам госсекретаря США, Белый дом вступил в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз. Он предупредил о серьезных последствиях применения этого вида оружия.

Кроме того, Энтони Блинкен опроверг информацию о ведении тайных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он заявил, что в случае появления возможности США поддержат дипломатический процесс.

Россия не станет применять ядерное оружие. Об этом неоднократно предупреждали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

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