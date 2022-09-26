США не стали раскрывать детали своего плана на случай применения Россией ядерного оружия | 360°

Мир 26 сентября 2022, 09:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США не стали раскрывать детали своего плана на случай применения Россией ядерного оружия Госсекретарь США Блинкен не раскрыл деталей плана на случай применения РФ ядерного оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США разработали план действий в случае гипотетического применения Россией ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CBS, что такая программа есть, однако не стал раскрывать ее содержания.

Госсекретарь в течение часа рассказывал Скотту Пелли о проблемах, с которыми США сталкиваются во всем мире. Журналист спросил его, есть ли у США план на случай ядерного удара.

Реклама

«Он у нас есть», — ответил Энтони Блинкен.

Реклама

Однако не стал уточнять, в чем именно он заключается. По словам госсекретаря США, Белый дом вступил в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз. Он предупредил о серьезных последствиях применения этого вида оружия.

Кроме того, Энтони Блинкен опроверг информацию о ведении тайных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он заявил, что в случае появления возможности США поддержат дипломатический процесс.

Россия не станет применять ядерное оружие. Об этом неоднократно предупреждали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

1 0 0 0 0 0