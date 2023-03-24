Мир 24 марта 2023, 00:32 США продолжили ограничивать передвижение сотрудников постпредства РФ в ООН Советник Леонидченко: США ограничивают права сотрудников постпредства РФ при ООН Unsplash

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США продолжают ограничивать передвижения сотрудников постоянного представительства России при ООН. Об этом сообщил глава правовой референтуры, старший советник российской дипломатической миссии Сергей Леонидченко. Его заявление разместили на официальном сайте постпредства.

Соединенные Штаты обязали сотрудников дипмиссии запрашивать разрешение на выезд за пределы 25-мильной зоны вокруг представительства. Россия ждет реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на действия США.

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«В нашем случае Вашингтон не стесняется ставить выполнение Соглашения о центральных учреждениях ООН в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией. И это при том, что подобная увязка соглашением прямо запрещена», — говорится в заявлении.

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Леонидченко также упомянул «деградацию ситуации с визами». Дипломаты, сотрудники посольства и члены их семей не мое могут получить или продлить визы. США отказали в выдаче въездного документа замминистру труда Алексею Вовченко.

«Средний срок ожидания продолжает расти и составляет почти пять месяцев. Де-факто такие сотрудники лишены возможности выезжать на Родину даже по серьезным гуманитарным обстоятельствам», — указано в документе.