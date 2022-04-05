США продолжают обучение украинских военных обращению с передаваемым оружием. Об этом сообщил во время бюджетных слушаний в палате представителей шеф Пентагона Ллойд Остин. Его слова привело РИА «Новости».

«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал руководитель американского оборонного ведомства.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли дал понять, что подготовка проходит в США «прямо сейчас».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал поставки оружия и отправку иностранных наемников на Украину опасными шагами, напрямую угрожающими европейской и глобальной безопасности. По его мнению, съехавшиеся со всего мира на Украину наемники могут применить полученный боевой опыт в дальнейшем, в том числе вернувшись домой.

Посол также допустил, что значительная часть поставляемого на Украину оружия попадает в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также призвал США и НАТО прекратить поставлять на Украину вооружение и наемников.