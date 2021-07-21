США продолжат вводить санкции против Белоруссии

США продолжат объявлять санкции против Белоруссии и привлекать власти страны к ответственности. Об этом заявила администрация американского президента.

«США вместе с союзниками и партнерами продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, включая введение санкций», — сказано в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Заявление было сделано после встречи помощника лидера США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Во время переговоров Салливан отметил, что американцы поддерживают Белоруссию и уважают смелось и решимость оппозиции.

Еще помощник президента США подтвердил требование Вашингтона о проведении заслуживающего доверия международного расследования посадки самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер принудительно приземлился в Минске 23 мая после сообщения о минировании. Также США требуют освобождения политических заключенных и проведения справедливых выборов нового президента под наблюдением ОБСЕ.