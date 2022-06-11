США продолжат ужесточать санкции против России

США намерены продолжить курс по ужесточению антироссийских санкций. Это продолжится до тех пор, пока РФ не перестанет «двигаться текущим курсом».

С таким заявлением выступил заместитель помощника госсекретаря страны по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус, слова которого привел ТАСС.

«Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — отметил он.

В ближайшей перспективе, добавил Вудхаус, «всем следует ожидать, что мы продолжим двигаться своим курсом, продолжим сохранять и даже расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер».

США и их союзники, как отметил заместитель помощника госсекретаря, понимали, что столкнутся с побочными эффектами санкций. И якобы были готовы к этому.

Министр финансов США Джанет Йеллен до этого признала, что санкции против России, которые вводятся Соединенными Штатами и западными странами, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.