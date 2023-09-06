Мир 06 сентября 2023, 01:52 США продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставлять оружие в Россию Госдеп: США намерены убедить КНДР отказаться от планов поставок оружия России Unsplash

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Переговоры России и Северной Кореи в оборонной сфере продвигаются, заявили в Госдепе. США намерены продолжить убеждать КНДР отказаться от планов поставок вооружений России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги [в этом направлении]», — заявил Салливан.

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США не раз высказывали предположение о вероятном сотрудничестве России с Ираном и Северной Кореей по поставкам вооружений. Москва эти заявления отрицает.

Глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, написала американская газета The New York Times. Встреча состоится во время Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 10–13 сентября.

Целью возможного визита Ким Чен Ына в Россию может быть военное сотрудничество. Это будет знаковым событием с точки зрения текущих геополитических изменений, заявил политолог Иван Мезюхо.