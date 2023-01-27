Мир 27 января 2023, 21:00 США продолжат призывать Китай отказаться от поддержки СВО — Белый дом Белый дом: США продолжит призывать КНР не поддерживать СВО, нарушителей санкций накажут Pixabay

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Соединенные Штаты Америки намерены и дальше призывать Китай не поддерживать российскую спецоперацию на Украине, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Власти США будут принимать меры против компаний, которые нарушают антироссийские санкции, сообщил ТАСС.

«Мы, разумеется, ясно доводили до сведения китайской стороны, что сейчас не время поддерживать Россию. Мы продолжаем вести такие разговоры с китайской стороной. И мы, безусловно, продолжим преследовать те структуры, которые нарушают санкции», — заявил Кирби.

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В КНР в начале февраля планирует приехать госсекретарь США Энтони Блинкен, в Пекине он проведет переговоры с китайским коллегой главой МИД КНР Цинь Ганом. Визит станет продолжением переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Блинкен ранее заявлял, что США намерены выстраивать «защитные барьеры» в отношениях с Китайской Народной Республикой. Он заявил, что Штаты не стремятся к конфликту, но хотят «ответственно управлять конкуренцией».