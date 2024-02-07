Мир 07 февраля 2024, 07:20 США продолжат поставлять Украине военное оборудование по программе USAI Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/globallookpress

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США не прекратят направлять ВСУ военное оборудование, закупаемое в рамках программы USAI. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщило РИА «Новости».

Она отметила, что в рамках программы США продолжают исполнять некоторые долгосрочные контракты.

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«Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — указала Сингх.

Ранее помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш объявил о наращивании производства снарядов. По его словам, Пентагон планирует увеличить поставки боеприпасов ВСУ и пополнить собственные арсеналы.

США нарастят темпы производства противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS и снарядов для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger. Пентагону для этого потребуется дополнительное финансирование в размере около 3,1 миллиарда долларов.